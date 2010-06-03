В БЮТ за введение моратория на установку киосков в Киеве

12:08, 03 июня 2010
Недвижимость
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Черновецкого - в отставку

В Киеве необходимо ввести мораторий на установку малых архитектурных форм (МАФов). Таким образом удастся проверить законность установки старых киосков и палаток и расчистить город от множества нелегальных сооружений. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины, член фракции БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

«Безусловно, киоски мешают жизнедеятельности города и киевлян. Они затрудняют проход, проезд, парковку, торговля в них осуществляется с грубейшими нарушениями. Чтобы проверить законность установки старых киосков, нужно, в первую очередь, перестать громоздить новые», – сказал депутат.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве установлено свыше 18 тыс. киосков, из которых только 350 работают с полным пакетом документов. Соответственно, остальные функционируют незаконно и поэтому подлежат демонтажу. Лидерами МАФ-группировок в Киеве являются Дарницкий и Голосеевский районы. А рекордсменом можно считать маленький по площади Шевченковский район, в котором «поселилось» рекордное количество МАФов на один квадратный километр территории.

Д.ВЕТВИЦКИЙ добавил, что зачастую в МАФах не обеспечиваются надлежащие условия работы продавцов, а в киосках, торгующих продуктами, – царит антисанитария.

«Вырубка деревьев, уничтожение зелёных зон, отсутствие централизованного водоснабжения, холодильного оборудования, медицинских книжек у продавцов, которые работают с продуктами питания, и массовые нарушения правил торговли – уже стало нормой», – отмечает бютовец.

Он считает, что необходимо минимизировать количество торговых точек, в которых продаются алкогольные напитки и табачные изделия. Также, по мнению политика, введение лицензирования будет способствовать запрету продажи из киосков пива и других слабоалкогольных напитков.

«Этим можно будет торговать только в помещениях площадью не менее 20 кв. м. Я буду поддерживать лицензирование. Это станет сдерживающим фактором и существенно снизит потребление слабоалкогольных напитков», – говорит депутат.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, неубранный зимой в городе снег и заставленные киосками тротуары – результат «работы молодой команды Черновецкого». «Это абсолютно нетерпимо и приведёт к смене градоначальника», – считает политик.

Народный депутат убеждён, что смена одного закона на другой ни к чему не приведёт. А чтобы уменьшить в столице количество МАФов, нужно избрать на должность киевского мэра человека с совестью, а Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его окружение – отправить в отставку, утверждает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

* * * Как заявил в интервью газете «Зеркало недели» председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ, значительная часть коммерческих малых архитектурных форм в Киеве принадлежит не представителям малого бизнеса, а крупным бизнесменам, приближённым к киевской власти. «Мне пишут письма, что никакие это не малые предприниматели. 800 МАФов у господина Н.ЛАМБУЦКОГО, директора «Киевпастранса». 1000 – у папы Дениса БАССА, зама ЧЕРНОВЕЦКОГО и так далее», – сообщил М.БРОДСКИЙ.

По его словам, крупные бизнесмены действительно сдают свои киоски представителям малого бизнеса, но «выкачивают всё из этих несчастных людей, которые вынуждены продавать контрабанду».

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