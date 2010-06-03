Программа достройки жилья начнет финансироваться с июля

Программа достройки незавершенных объектов жилищного строительства со степенью готовности более 70% c последующим выкупом квартир для очередников-льготников начнет финансироваться с июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

«Те 5 млрд. грн., которые правительство выделяет министерству для строительства доступного жилья и кредитования застройщиков, мы с уверенностью можем сказать, что, начиная с июля, деньги пойдут на конкретные стройки», - сказал он.

Замминистра напомнил, что, в частности, это 2 млрд. грн. на льготное кредитование застройщиков под 14% годовых в гривнях, которое будет осуществлять Государственное ипотечное учреждение.

Д.ИСАЕНКО уточнил, что список застройщиков, которые будут участвовать в программе кредитования, подбираются местными органами власти.

«Мы договорились с застройщиками, что 30% стоимости жилья мы будем передавать конкретному физическому лицу, которое будет приобретать квартиру», - добавил он.

Замминистра пояснил, что из 1,040 млрд. грн., предусмотренных в Стабилизационном фонде госбюджета на строительство доступного жилья, первые 45 млн. грн., которые министерство планирует получить в июле, направят на реализацию пилотных проектов, чтобы отработать схему достройки на практике.

Как сообщал УНИАН, всего в Госбюджете-2010 на обеспечение граждан жильем предусмотрено 2 млрд. 340 млн. грн., из которых 1 млрд. 040 млн. грн. - на закупку доступного жилья в недостроенных объектах, 762 млн. грн. – Минобороны на обеспечение жилья военнослужащих, около 300 млн. грн. – другим министерствам, 218 млн. грн. – Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству, 140 млн. грн. – Минрегионстрою на обеспечение жильем инвалидов ВОВ первой категории.