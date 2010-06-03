Минрегионстрой проведет переговоры с банками

Министерство регионального развития и строительства Украины завтра представит на рассмотрение Кабинета Министров первые 20 объектов, по которым будут проведены переговоры с банками о возвращении процентных ставок по ранее выданным застройщикам кредитов на строительство жилья до уровня, действовавшего на момент выдачи кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

«Завтра я к нему (премьер-министру Николаю АЗАРОВУ – УНИАН) иду с первыми 20 объектами, по которым будет разговор с банками», – сказал он.

В свою очередь, заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО пояснил, что речь идет о тех объектах, на строительство которых застройщики ранее взяли кредиты, но в связи с теми условиями, которые созданы Национальным банком Украины, банкам приходится повышать по ним кредитные ставки.

«Мы отбираем те объекты, которые имеют степень готовности 70-80% и выше. Мы пытаемся договориться с банками, чтобы они эту кредитную ставку, которая существовала полтора года назад, не повышали», – пояснил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. на совещании застройщиков и банкиров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, посвященном выработке механизмов достройки в текущем году объектов со степенью готовности более 70%, В.ЯЦУБА обратился с просьбой к коммерческим банкам и НБУ снизить процентные ставки по кредитам для застройщиков с положительной кредитной историей.