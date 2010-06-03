БЮТ требует созвать сессию Киевсовета

Фракция БЮТ в Киевском городском совете требует от городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО провести 10 июня отдельное пленарное заседание сессии Киевсовета для принятия решения об отмене распоряжения КГГА от 31 мая № 392, которым были повышены с 1 июля жилищно-коммунальные тарифы для населения.

Об этом сообщает пресс-служба БЮТ в Киевсовете.

По информации председателя фракции БЮТ в Киевском городском совете Татьяны МЕЛИХОВОЙ, соответствующий проект решения уже подготовлен к рассмотрению, а письмо с подписями депутатов направлено Киевскому городскому голове.

Т.МЕЛИХОВА также прокомментировала попытку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “оправдаться перед киевлянами за необоснованное повышение тарифов, убеждая, что, мол, обнародованное в «Хрещатике» распоряжения за его подписью – это не введение в действие документа, а лишь начало для его обсуждения”.

«Есть у этой версии одно большое «но» - проекты не имеют номера - его присваивают лишь подписанному распоряжению. И во-вторых, распоряжение КГГА вступает в силу с момента опубликования его в муниципальной газете «Хрещатик». Следовательно то, что говорит мэр - неправда», - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, 1 июня муниципальная газета “Хрещатик” обнародовала распоряжение КГГА от 31 мая № 392, согласно которому в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду вырастет по сравнению с нынешним на 29%, на отопление - на 41%.

Так, тариф на горячую воду при наличии средства учета воды с 1 июля установлен, согласно распоряжению, на уровне 11,75 грн. за 1 куб. м (сейчас 8,80 грн.), при его отсутствии в квартирах с ваннами, оборудованными душем, – 41,14 грн. на одно человека в месяц (сейчас 30,8 грн.).

Размер тарифа на централизованное отопление будет составлять с 1 июля 2,26 грн. за 1 кв. м отопительной площади (сейчас 1,6 грн.).

Кроме того, в распоряжении отмечается, что Главное управление по вопросам ценовой политики КГГА по результатам полученных предприятиями заключений Государственной инспекции по контролю над ценами должно подготовить проект распоряжения о поэтапном, с 1 сентября и 1 ноября, приведение тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды к экономически обоснованному уровню.

2 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что КГГА не планирует осенью повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, а обнародованные тарифы на тепло и горячую воду, которые предусматривается ввести с 1 июля, еще могут корректироваться.

Он сказал, что распоряжение КГГА от 31 мая № 392 было обнародовано с целью его обсуждения с общественными институтами и получения экспертной оценки профильных правительственных структур.