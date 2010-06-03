Минрегионстрой поддерживает строительство дешевого жилья

Министерство регионального развития и строительства Украины поддерживает строительство дешевого невысотного жилья с использованием новых технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

По его словам, речь идет о строительстве невысотных жилых домов с применением технологии трехслойной стены, состоящей из OSB-плиты, утеплителя и гипсокартона.

Министр отметил, что такая стена толщиной 200 мм дает больше тепла, чем кирпичная толщиной 0,5 м.

В.ЯЦУБА пояснил, что такие технологии позволяют ускорить строительство жилья и практически в два раза снизить его стоимость.

«Мы предлагаем сделать такую улицу, чтобы каждый бизнесмен построил дом, отделал, и сделать тест-драйв для тех желающих, которые хотят решить свою жилищную проблему», – добавил он.

Также министр сообщил, что руководство Киевской области выразило готовность выделить земли для реализации таких проектов, в частности, предложило два варианта размещения улиц: один – возле Борисполя, второй – в Хотяновке.

В то же время, заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО добавил, что есть еще и третий вариант расположения участка – возле станции метро «Красный хутор» в Киеве.

Отвечая на вопрос, сколько подобного рода домов будет построено, В.ЯЦУБА сказал: "Сколько хватит сил у бизнеса. Город выделит им улицу, и они построят. Потом они реализуют эти дома. Сейчас мы набрали 17 желающих строить».

Справка УНИАН. OSB-плита – это плотная спрессованная трехслойная древесная плита из крупной ориентированной щепы хвойных пород. Является заменителем фанеры и ДСП.