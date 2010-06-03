Минрегионстрой инициирует бесплатное выделение земли застройщикам

Министерство регионального развития и строительства инициирует бесплатное выделение земельных участков застройщикам для строительства доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

«Мы генерируем эту идею», - сказал он.

Первый замминистра отметил, что через неделю в министерстве эта идея будет обсуждаться на круглом столе с участием Строительной палаты, Украинской строительной ассоциации, Госкомзема.

А.БЕРКУТА пояснил, что речь идет о крупных застройщиках, которые на протяжении последних трех лет строили не менее 100 тыс. кв. м жилья в комплексе с объектами социально-культурного значения и инженерными коммуникациями.

«Законодательно нужно закрепить, что таким компаниям мы поставим верхнюю планку, что они должны делать и сколько вложить в развитие социально-инженерной инфраструктуры, чтобы им земельные участки выделялись бесплатно», - уточнил он.

Также рассматривается второй вариант – подводить к этим земельным участкам инженерные коммуникации.

А.БЕРКУТА отметил, что здесь следует отрегулировать нормативный вопрос с компаниями – поставщиками энергоресурсов.

«Если за счет государственных средств сооружаются инженерные сети, то, естественно, они передаются на баланс эксплуатирующим организациям, как правило, частным, и они должны их выкупать. Если они их будут выкупать, то они двадцать раз подумают, нужно ли им ставить такую стоимостную планку. Это тоже стало предметом бизнеса», - сказал он.

Первый замминистра добавил, что Минтопэнерго вместе с Минрегионстроем разработали нормативный акт, который урегулирует эти вопросы.