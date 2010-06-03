Жилье эконом-класса в Харькове подорожало на 1,1%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в мае т.г. выросла на 1,1% - до 5725 грн./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционно-строительной компании «Авантаж» (Харьков).

Согласно сообщению, в мае т.г. средняя стоимость жилья бизнес-класса на первичном рынке города снизилась на 2,7% - до 9 124 грн. за кв.м, премиум-класса – выросла на 1,2% - до 13 013 грн. за кв.м.

По данным маркетинговой службы ИСК «Авантаж», в мае 44% харьковских застройщиков повысили цены на жилую недвижимость, 43% компаний оставили стоимость жилья неизменной и лишь 13% застройщиков снизили цены.

По мнению аналитиков компании, рост цен на рынке первичного жилья в прошлом месяце обусловлен, в первую очередь, оживлением спроса, которое наблюдается с начала этого года. Еще одним фактором, подтверждающим возросший интерес потребителей к «первичке», стал «уход» с рынка в апреле-мае 5-ти объектов общей площадью 103 200 кв. м.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.