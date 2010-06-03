Объем сделок на вторичном рынке Киева вырос

Количество сделок по продаже квартир на вторичном рынке Киева в мае этого года выросло на 4,9% по сравнению с апрелем т.г. ,и в 2 раза, по сравнению с маем 2009 года, – до 960 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, в апреле на вторичном рынке столицы было заключено 915 сделок по продаже квартир.

В компании отметили, что в общей структуре продаж в мае 71% приходится на квартиры эконом-класса (стоимостью до 80 тыс. долл.), 19% - на квартиры бизнес-класса (стоимостью 80-150 тыс. долл.), 7% - на элитные квартиры (стоимостью 150-300 тыс. долл.), 3% - на квартиры класса делюкс (стоимостью от 300 тыс. долл.).

Доля продаж квартир по районам распределяется таким образом: Дарницкий район - 17%, Деснянский район - 15%, Шевченковский район - 11%, Соломенский район - 9%, Днепровский район - 10%, Святошинский район - 8%, Подольский район - 9%, Голосеевский район - 7%, Оболонский район - 8%, Печерский район - 6%.

В 2009 году на вторичном рынке Киева было продано 6600 квартир, в январе-мае 2019 года – 3995 квартир.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.