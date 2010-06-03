Объем сделок на первичном рынке Киева вырос

Количество сделок по продаже квартир на первичном рынке Киева в мае 2010 года выросло на 21% по сравнению с апрелем т.г. и 2,2 раза по сравнению с маем 2009 года – до 230 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, в общей структуре продаж 79% приходится на квартиры эконом-класса (стоимостью до 80 тыс. долл.), 13% - на квартиры бизнес-класса (стоимостью 80-150 тыс. долл.), 6% - на элитные квартиры (стоимостью 150-300 тыс. долл.), 2% - на квартиры класса "делюкс" (стоимостью от 300 тыс. долл.).

Доля продаж квартир по районам распределяется таким образом: Дарницкий район - 19%, Деснянский район - 15%, Шевченковский район - 13%, Соломенский район - 10%, Днепровский район - 10%, Святошинский район - 9%, Подольский район - 7%, Голосеевский район - 7%, Оболонский район - 6%, Печерский район - 4%.

В апреле на первичном рынке столицы было заключено 190 сделок по продаже квартир.

Как сообщал УНИАН, объем продаж квартир на первичном рынке столицы в 2009 году составил 1425 сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.