Жилье на вторичке Киева в т.г. может подешеветь на 15%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в этом году может снизиться на 12-15%.

Такое мнение УНИАН высказал руководитель портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что «резких ценовых скачков на рынке ждать не стоит».

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в мае снизилась на 1,8% по сравнению с апрелем т.г. - до 2306 долл./кв.м.

При этом с начала года уровень средней цены предложений на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшился на 6,5%, а за год (с мая т.г. по май 2009 г.) снизился на 16,2%.

По данным портала, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 1,7% (на 36 долл.) - до 2118 долл./кв. м, двухкомнатных – на 1,8% (на 42 долл.) - до 2331 долл./кв. м, трехкомнатных - на 2% (на 47 долл.) - до 2320 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 0,4% (на 11 долл.) - до 2755 долл./кв. м.

Относительно апреля цены в 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 0,7% до 1301 долл./кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента наблюдалось снижение цены предложения в среднем на 2,4% - до 4126 долл./кв. м.

Аналитики констатируют, что в мае 2010 года количество предложений квартир на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 3,1% относительно апреля и составило 11638 квартир. Объем предложений в общей площади и денежном выражении увеличился на 3,6% и 2,3% соответственно.

Доля жилья, впервые выставленного на продажу, в отчетном месяце составила 15,5% от всего объема предложения, отметили специалисты портала.

При этом средняя цена предложений впервые выставленных на продажу квартир на 7,7% ниже средневзвешенной цены апреля и составляет 2169 долл./кв. м.

По мнению В.ГЕРМАНОВА, этот факт свидетельствует о том, что тенденция к плавному снижению стоимости киевского жилья сохранится.

В аналитическом отчете было проанализировано 11638 предложений 1-4-комнатных квартир площадью до 200 кв. м, содержащихся в базах данных ИАП «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.