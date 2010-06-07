На повышение тарифов на ЖКУ нужно ввести временный мораторий

В Украине необходимо ввести мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги без улучшения их качества.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

«Если парламент, правительство и президент действительно заботятся о благе народа, они обязаны пойти на такой шаг. Мораторий должен продлиться до тех пор, пока не будет реализован ряд принципов, которые влияют на качество и цену коммунальных услуг, а также защищают права потребителей услуг», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

По мнению лидера «Коммунального фронта», первый и самый главный шаг в реформе ЖКХ – изменение принципов тарифообразования.

«Как бы много нам ни рассказывали об экономически обоснованных тарифах и о прозрачности процесса их расчета, факт остается фактом: все согласования проходят за закрытыми дверями, а все расчеты скрываются от людей, которые платят за эти услуги», - отмечает лидер КФ.

По его словам, необходимо отказаться от планового начисления платы по квадратным метрам за услуги тепла и водоснабжения и перейти на оплату фактически потребленной услуги, то есть по счетчикам. Также необходимо закрепить инвестиционную составляющую в тарифе, но при условии, что модернизация проводится изначально за кредитные средства, а инвестиционная составляющая в тарифе будет покрывать их, тогда как допустимую норму потерь необходимо ограничить до 5%. При этом важно законодательно закрепить обязательное обнародование калькуляции расчета тарифов.

«Действие моратория необходимо сохранять до тех пор, пока эти принципы не будут реализованы на практике. То есть пока не будут повсеместно установлены счетчики, техническая база модернизирована, а расчеты тарифов проводиться прозрачно и любой интересующийся может без проблем ознакомиться с ними. Если же прекратить действие этого моратория после законодательных изменений, то у производителей услуг – монополистов в сфере ЖКХ – возникнет большое желание саботировать нововведения, и мы в итоге столкнемся с ситуацией, когда нам взвинтят тарифы, а сами услуги окажутся, в лучшем случае, на том же плохом уровне что и раньше. Фактически мораторий станет тем стимулом, который подстегнет эти предприятия к модернизации и улучшению качества услуг», - считает В.ЯКОВЕНКО.