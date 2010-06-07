Начальником Госжилкоммунинспекции назначен Лотоцкий

Кабинет Министров Украины назначил начальником Государственной жилищно-коммунальной инспекции Ореста ЛОТОЦКОГО.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1158-р от 2 июня т.г., размещенном на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением №780-р от 7 апреля т.г. уволил с должности заместителя министра по вопросам ЖКХ Ореста ЛОТОЦКОГО в связи с выходом на пенсию.

О.ЛОТОЦКИЙ занимал должность первого заместителя министра по вопросам ЖКХ с января 2008 года.