УЕФА положительно оценит подготовку Украины к Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ надеется, что в сентябре УЕФА сможет положительно оценить состояние подготовки Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил во время телемоста по подготовке к Евро-2012.

По его словам, темпы подготовки четырех украинских городов к Чемпионату Европы по футболу 2012 года за последние месяцы действительно поразили инспекторов УЕФА. Однако, как отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, отставание от графиков достаточно серьезное.

"Отставание по объектам настолько серьезное, что какую-либо положительную оценку от УЕФА мы сможем услышать не раньше сентября текущего года. Поэтому лето будет «жарким», а в сентябре мы посмотрим, что нам удалось сделать и насколько удалось опередить время", - заявил вице-премьер-министр.

Б.КОЛЕСНИКОВ убежден, что все четыре украинских города, которые будут принимать Евро-2012, войдут в запланированные часовые рамки.

"Это в наших руках, но все зависит от четкого взаимодействия местной и центральной властей", - отметил он.

Во время телемоста вице-премьер-министр пообщался с мэрами городов, которые будут принимать Евро-2012. По результатам обсуждения проблем, связанных с подготовкой к чемпионату, Б.КОЛЕСНИКОВ оценил состояние подготовки каждого принимающего города. Так, по словам чиновника, самую высокую оценку ("четверку" по пятибалльной шкале) заслуживают Харьков и Донецк, по "тройке с плюсом" от вице-премьера получили Киев и Львов. Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что все города должны еще очень много сделать, чтобы достичь ожидаемых результатов и получить самые высокие оценки.

"Учитывая нехватку опыта, мы должны еще больше внимания уделять всем вопросам организации Евро-2012", - сказал он.

Вице-премьер-министр также отметил, что правительство, в свою очередь, активно помогает всем городам в подготовке к чемпионату. Он, в частности, напомнил о намерениях Кабинета министров принять участие в строительстве 200 футбольных мини-полей в 2011 году и 500 – в 2012-м. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в этом процессе должна принять участие также местная власть, задача которой заключается в выделении площадок под эти футбольные поля.