Азаров: Стройкомпаниям выделят площадки в регионах

Правительство намерено в ближайшее время решить вопрос о бесплатном предоставлении стройкомпаниям в регионах площадок для строительства дешевого жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления».

Он отметил, что такой шаг будет стимулировать строительные компании, активизировать работу по строительству нового жилья с тем, чтобы не только достраивались уже строящиеся объекты, но и появлялись новые.

«Мы сейчас займемся тем, чтобы в каждом городе, в каждом населенном пункте, где это возможно, были абсолютно бесплатно строителям предоставлены готовые площадки под строительство жилья, не элитного, а дешевого и доступного», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что бесплатно площадки будут предоставляться лишь компаниям, у которых будут ресурсные возможности для строительства жилья.