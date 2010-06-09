Азаров: ежегодно необходимо строить 15 млн.кв.м жилья

По расчетам правительства, для поддержки стабильного экономического роста в строительной отрасли ежегодно необходимо строить порядка 15 млн. кв. м жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что, по расчетам правительства, для поддержки стабильного экономического роста в отрасли и решения социальных проблем страны ежегодно необходимо строить порядка 15 млн. кв. м жилья, причем не элитного, а социального уровня.

«Обращаю на это внимание вице-премьера Виктора ТИХОНОВА, министра строительства Владимира ЯЦУБЫ, что ваши планы по подготовке нового строительства в следующие годы нужно составлять, исходя из такой планки, и делать это очень динамично», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер сообщил, что поручил "Ощадбанку" активизировать работу по кредитованию предприятий строительной отрасли:

Он подчеркнул, что предприятия строительной отрасли сегодня нуждаются в поддержке.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Н,АЗАРОВ, выступая на открытом заседании Украинского форума «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления», заявил, что правительство намерено в ближайшее время решить вопрос о бесплатном предоставлении стройкомпаниям в регионах площадок для строительства дешевого жилья.

Он отметил, что такой шаг будет стимулировать строительные компании, активизировать работу по строительству нового жилья с тем, чтобы не только достраивались уже строящиеся объекты, но и появлялись новые.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что бесплатно площадки будут предоставляться лишь компаниям, у которых будут ресурсные возможности для строительства жилья.