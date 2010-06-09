Капиталовложения в рынок недвижимости Киева упали на 38%

Объем капиталовложений в рынок недвижимости Киева в мае составил 41 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».

По данным аналитического центра АН «Благовест», в мае, по сравнению с январем т.г., уровень капиталовложений в куплю-продажу вторичной недвижимости Киева увеличился почти в 2 раза и составил 41 млн. долл. При этом, по сравнению с апрелем, уровень капиталовложений в недвижимость снизился на 38,2% (66,29 млн. долл.).

В агентстве недвижимости отмечают, что уровень капиталовложений в первой декаде июня составил 18% от майского показателя.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» основано в 1993 году.

На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства.