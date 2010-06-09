Стоимость жилья на первичке Киева в мае снизилась на 1,6%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в мае снизилась на 1,6% - до 13478 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, в мае стоимость квартир в домах эконом-класса снизилась на 0,7% - до 10054 грн. /кв.м; в домах бизнес-класса – снизилась на 0,2% - до 14615 грн./кв.м; квартиры премиум-класса снизились в стоимости на 1,4% - до 22722 грн./кв.м.

«Таким образом, с начала года ценовая коррекция в гривневом эквиваленте по классам недвижимости составила: эконом-класс – снижение на 0,2%; бизнес-класс – снижение на 0,1%; премиум-класс – снижение на 6,2%», - говорится в аналитическом отчете.

Как сообщают аналитики портала, на сегодняшний день в структуре предложения на первичном рынке Киева преобладают квартиры эконом-класса – 51%. Доля жилья бизнес-класса составляет около 32%, а доля премиум-жилья составляет 17%.

По итогам мая стоимость квартир была увеличена в пяти объектах эконом-класса на 100-1000 грн./кв. м, в 4-х объектах бизнес-класса на 400-2000 грн./кв. м и 2-х объектах премиум-класса - на 2000-4000 грн./кв.м.

В то же время в трех объектах эконом-класса цена была снижена на 100-800 грн./кв.м, в 2-х объектах бизнес-класса снижение цены составило 1500-2000 грн./кв.м, а в 2-х объектах премиум-класса цены были снижены на 2000 грн./кв.м.

По сообщению специалистов, в мае были восстановлены или начаты продажи квартир в трех объектах: двух объектах эконом-класса, одном - бизнес-класса. В 10-ти объектах были приостановлены или прекращены продажи: в восьми объектах эконом-класса, двух – премиум-класса.

«Возобновлены или начаты продажи 94 квартир со средней стоимостью 10568 грн./кв.м что ниже средневзвешенной апреля на 22%. В мае были сняты с продажи 67 квартир со средней стоимостью 13290 грн/кв.м, что ниже средневзвешенной апреля на 2,9%», - отмечают эксперты.

По данным портала, в мае 2010 года к продаже предлагались квартиры в 129 объектах 59-ти операторов первичного рынка. Среди реализуемых квартир есть как квартиры в объектах незавершенного строительства, так и квартиры в уже сданных в эксплуатацию домах.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 129 объектов 59 компаний-операторов как введенных в эксплуатацию, так и со сроком ввода в первом квартале 2012 г.