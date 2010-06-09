Правительство освободит от НДС строительные работы

Правительство поддержало инициативу Министерства регионального развития и строительства относительно освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) строительных работ при возведении жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, сегодня во время рассмотрения Кабинетом министров проекта Налогового кодекса Украины министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА выступил с предложением внести в кодекс норму, по которой строительные работы при возведении жилья освобождаются от налога на добавленную стоимость.

По словам министра, такой шаг позволит удешевить стоимость жилья до 8%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект Налогового кодекса.

В результате вступления в силу Налогового кодекса количество общегосударственных налогов будет сокращено с 29, существующих сегодня, до 17; местных налогов - с 14 до 8.