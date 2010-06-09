«Киевгорстрой» позитивно оценивает освобождении застройщиков от НДС

АО ХК «Киевгорстрой» позитивно оценивает решение правительства Украины о поддержке инициативы Министерства регионального развития и строительства относительно освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) строительных работ при сооружении жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Кабинет Министров одобрил проект нового Налогового кодекса, подразумевающий в том числе и снижение налогового давления на застройщиков. Принятие такой нормы позитивно скажется на всей строительной отрасли и на смежных отраслях», – считает президент АО ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

Он отметил, что строительная отрасль является одной из наиболее пострадавших от кризиса отраслей украинской экономики. «Демонстрировавшая ранее только позитивную динамику роста, в прошлом году она (строительная отрасль – УНИАН) серьезно ухудшила свои показатели. Объемы ввода жилья в эксплуатацию сократились почти на 40% по сравнению с 2008 годом (в натуральном выражении). Многие застройщики вынуждены были покинуть рынок. Снижение налогового давления – эта та государственная поддержка, которая сегодня жизненно необходима», – сказал В.МОЖАР.

По его словам, речь идет не только о тысячах украинцев, которые ждут новых квартир, речь идет о сотнях тысяч людей, занятых в строительном комплексе.

Президент холдинга считает, что поддержка государства способна оживить рынок недвижимости и улучшить ситуацию с занятостью населения в целом по стране.

«Как известно, одно новое рабочее место в строительстве генерирует создание 3-5 рабочих мест в целом по экономике. Поэтому предложенные налоговые преференции дадут стимул не только нашей отрасли, но и народному хозяйству в целом. Отмена НДС на жилищное строительство приведет к повышению спроса на 30%, по предварительным оценкам, и суммарно компенсирует потерю НДС в гораздо большем объеме через другие отрасли промышленности», – подчеркнул он.

Что касается цен на жилье в новостройках, то отмена НДС, по мнению В.МОЖАРА, будет способствовать их стабилизации и даст серьезный социальный эффект.

«Все зависит от того, как быстро будет принят новый Налоговый кодекс. Если задание Президента Виктора ЯНУКОВИЧА войти в 2011 год с новым Налоговым кодексом будет выполнено, то уже через несколько месяцев мы сможем наблюдать серьезную активизацию на рынке недвижимости», – считает президент холдинга.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.