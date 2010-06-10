В трех районах Киева ограничат водоснабжение

В Киеве в выходные дни жильцы домов, расположенных частично в Святошинском, частично в Соломенском и частично в Голосеевском районе будут ощущать перебои со снабжением водой в связи с подключением нового водопровода.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в связи с необходимостью временного отключения водопровода диаметром 1400 мм на проспекте академика Палладина для подключения водопровода диаметром 300 мм на этом же проспекте будет отключена часть водопровода.

В частности, на участке от ул. Рабочей до ул. Стеценко с 20.00 11 июня до 8.00 14 июня будут уменьшены объемы подачи воды потребителям жилых массивов Новобеличи, Беличи, Академгородок, Южная и Никольская Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Святошин, города Вишневого и поселка Коцюбинское.

На время временного отключения АК «Киевводоканал» будет обеспечена бесперебойная работа насосных станций «Святошинская», «Беличи», «Депутатская», «Никольская Борщаговка», «Крутогорина», «Смородинская» и доставка питьевой воды к местам недостаточной подачи воды централизованным водоснабжением.

Постоянный контроль качества питьевой воды на период выполнения работ и после возобновления работы водопровода в указанных пунктах будет осуществлять Киевская городская санитарно-эпидемиологическая станция.

Силами Святошинской, Соломенской и Голосеевской районных администраций в указанный период будет обеспечено круглосуточное дежурство поливочных машин в расчете 2 автомобиля на микрорайон, а также организована работа пунктов раздачи воды возле жилых домов.