Минрегионстрой ожидает с июля льготное кредитование

Министерство регионального развития и строительства Украины ожидает с июля этого года начала льготного кредитования строительных компаний для достройки жилья с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

По его словам, кредиты «Ощадбанка» могут быть выданы не под 14% годовых, как заявлялось ранее, а под 12-13% годовых в гривне.

«Нацбанк уменьшил ставку рефинансирования с 11,25% до 9,5%, а наша идеология была такова, что (учетная ставка НБУ – УНИАН) плюс 2,5%: 2% – банку, 0,5% – Государственному ипотечному учреждению. То есть этот процент может быть еще ниже, в районе 12-13% годовых. Насколько мне известно, премьер поставил задачу банковским учреждениям, в первую очередь государственным, немедленно профинансировать эти объекты», – сказал Д.ИСАЕНКО.

Также он пояснил, что для того, чтобы эти кредиты были льготными, государство выделило 2 млрд. грн. в виде государственных гарантий ГИУ.

«То есть эти 600 млн. грн. (на кредитование первых 34 незавершенных жилых объектов – УНИАН) пойдут из тех 2 млрд. грн. государственных гарантий, которые предоставлены Государственному ипотечному учреждению», – уточнил замминистра.

При этом он отметил, что для того, чтобы ГИУ могло кредитовать застройщиков, необходимо внести изменения в положение о Государственном ипотечном учреждении, в которых прописать возможность кредитования ГИУ строительных компаний.

«Сегодня они могут кредитовать только физических лиц. Но вы знаете, что сегодня прокредитовать физических лиц невозможно, потому что стандарты ГИУ таковы, что ни один человек кредит взять не сможет. У него должен быть доход 2 тыс. долл. в месяц. Поэтому единственный путь – это кредитовать застройщиков», – пояснил замминистра.

Д.ИСАЕНКО добавил, что кредитовать строительные компании планируется через «Ощадбанк» путем покупки у ГИУ облигаций, которые будут выпущены под государственные гарантии.

«Думаю, что в следующую среду мы внесем изменения в положение, и с июля начнется кредитование», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил ОАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк», Киев) активизировать работу по кредитованию предприятий строительной отрасли.

Ранее, 8 июня, министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА передал на рассмотрение Кабинета Министров список из 34 незавершенных жилых объектов со степенью готовности 50-70% для решения вопроса о получении банковских кредитов на их достройку под 14% годовых в гривне на общую сумму около 600 млн. грн.