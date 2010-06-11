Эксперт: жилье подешевеет на 8% не ранее 2012 г.

Удешевление жилья на 7-8% при отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на строительно-монтажные работы при возведении жилья может произойти не ранее 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал председатель Совета директоров Украинской строительной ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

«Так как этот законопроект может вступить в силу с 1 января (2011 года - УНИАН), то это снижение цен будет только на те объекты, которые начнут строиться с этого периода. Мы эффекта достигнем в 2012 году при вводе домов в эксплуатацию», - сказал он.

По оценкам Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, в течении трех месяцев в Киеве наблюдается стабилизация цен на жилье при определенной динамике роста.

Он добавил, что это связано с двумя факторами – отношением населения к недвижимости и процентными ставками по депозитам.

«Сегодня процентные ставки по депозитам значительно выше, чем рост цен. Как только банковский сектор стабилизируется, процентные ставки упадут и отложенный спрос появится, большая часть населения начнет реинвестировать в недвижимость», - сказал председатель Совета директоров УБА.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что до кризиса себестоимость строительства была достаточно высокая. «Сейчас она, может, и поменялась, но у кого-то есть кредиты, другие обременения. Она сформировала ту старую себестоимость. Люди никак не могут опуститься ниже себестоимости», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, правительство поддержало инициативу Министерства регионального развития и строительства по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) строительных работ при возведении жилья. Такой шаг позволит удешевить стоимость жилья до 8%.