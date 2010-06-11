Повышение тарифов ударит по незащищенным слоям населения

Повышение тарифов на коммунальные услуги ударит по самым незащищенным слоям населения, отбросив миллионы украинцев далеко за черту бедности, тогда как существующая система дотаций им не поможет.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, повышение тарифов более чем на 30%, приведет к тому, что каждая третья семья окажется за чертой бедности, и будет нуждаться в дотациях, причем, снижение порога для получения дотаций на ЖКУ с 20% до 15% от суммарного дохода семьи еще более увеличит количество нуждающихся.

«По самым скромным подсчетам для удовлетворения этих запросов бюджету нужно будет изыскать дополнительно 12-15 млрд. гривен. Но такой суммы там не предусмотрено, и взять их будет неоткуда. Таковы реалии кризисной экономики нашей страны», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

В связи с этим лидер «Коммунального фронта» прогнозирует фактический кризис платежей в сфере коммунальных услуг, выйти из которого можно лишь одним путем: сначала обеспечить фонды необходимыми суммами для дотаций, а уже после этого начинать думать о повышении жилищно-коммунальных тарифов.

«Причем, очень важно, чтобы любое повышение происходило публично, когда люди не просто ставятся перед фактом, а знают все принципы расчетов и начислений», - отметил В.ЯКОВЕНКО.