Лидер партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украине нужен дифференцированный налог на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Это вообще давно нужно было сделать относительно налогов на недвижимость. Но возникает вопрос, чтобы бабка в селе не была основным плательщиком налога на недвижимость», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, для введения такого налога нужна полная инвентаризация всех объектов права собственности в Украине. Кроме того, для этого нужен Земельный кадастр.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что дифференцированный налог на недвижимость - «это нормально. У кого много денег, тот платит больше налогов».