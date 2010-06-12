МинЖКХ модернизирует лифтовое хозяйство на 90 млн.грн.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году направит на модернизацию лифтового хозяйства 90 млн. грн.

Об этом сегодня в Кременчуге (Полтавская обл.) заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ.

По его словам, министерство приняло решение реанимировать программу по модернизации лифтов, которая в прошлом году не работала.

«В этом году на это направим 90 млн. грн., в следующем - больше. Сегодня министерство работает над разработкой долгосрочной программы модернизации лифтового хозяйства, которая бы позволила объединить усилия муниципалитета, государства и населения, а также использовала б потенциал отечественных производителей», - сказал министр.

Он также сообщил, что сегодня отечественные товаропроизводители подали в Министерство свои расчеты по капремонту лифтов. Стоимость полного капремонта с заменой самой кабины лифта составляет 100-110 тыс. грн.

«Мы преимущества сегодня будем отдавать ОСМД, которые вместе с нами готовы вкладывать средства на ремонты», - сказал министр

Напомним, в Украине функционирует около 86 тысяч лифтов, 32% из которых эксплуатируются свыше 25 лет.