Стоимость коттеджей под Киевом выросла на 0,7%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 13 июня т.г. выросла на 0,70% (7 долл.) – до 973 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 155,1 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,02% (13 долл.) – до 1294 долл./кв. м при средней цене 202,3 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период повышение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,88% (12 долл.) – до 1365 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,68% (9 долл.) – до 1361 долл./кв. м, Макаровском – на 0,50% (5 долл.) – до 911 долл./кв. м, Бородянском – на 0,12% (11 долл.) – до 908 долл./кв. м, Фастовском – на 0,61% (3 долл.) – до 494 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,20% (1 долл.) – до 411 долл./кв. м, Васильковском – на 1,27% (932 долл.) – до 932 долл./кв. м, Броварском – на 1,18% (11 долл.) – до 948 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 1,08% (7 долл.) – до 630 долл./кв. м.

При этом стабилизация цен на коттеджи произошла в Вышгородском районе – на уровне 940 долл./кв. м.

В то же время снижение стоимости домовладений наблюдалось в Обуховском районе – на 0,15% (2 долл.) - до 1496 долл./кв. м

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,15-0,80% (1-13 долл.) – до 185-489 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в мае т.г. выросла на 1,81% (17 долл.) – до 967 долл./кв.м; в апреле т.г. выросла на 0,64% (6 долл.) – до 949 долл./кв.м; в марте т.г. выросла на 0,45% (4 долл.) – до 943 долл. за 1 кв. м; в феврале т.г. – снизилась на 0,20% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл./кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).