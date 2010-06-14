Вторичка Днепропетровска подорожала на 0,9%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 13 июня т.г. выросла на 0,93% (на 10 долл.) – до 1 129 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 885 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1363 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 0,95% (11 долл.) – до 1161 долл., Красногвардейском – на 1% (12 долл.) – до 1191 долл., Жовтневом – на 0,95% (13 долл.) – до 1363 долл., Ленинском – на 0,93% (8 долл.) – до 885 долл., Самарском – на 0,50% (5 долл.) – до 941 долл., Индустриальном – на 0,99% (9 долл.) – до 958 долл., Бабушкинском – на 1% (13 долл.) – до 1294 долл. и Амур-Нижнеднепровском – на 3,63% (6 долл.) – до 937 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в мае т.г. выросла на 2,74% (на 30 долл.) – до 1118 долл./кв. м; в апреле выросла на 2,81% – до 1088 долл./кв. м, в марте т.г. выросла на 0,69% – до 1059 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,59% – до 1051 долл./кв. м; в январе т.г. – на 0,06% – до 1045 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 29,51%, или 437 долл., – до 1045 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.