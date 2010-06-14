Вторичка Киева подорожала на 0,8%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 13 июня 2010 года выросла на 0,82% (15 долл.) – до 1 804 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1380 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2877 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 1,09% (16 долл.) – до 1500 долл., Дарницком – на 1,08% (12 долл.) – до 1380 долл., Деснянском – на 1,08% (15 долл.) – до 1422 долл./кв. м, Оболонском – на 1,11% (20 долл.) – до 1825 долл., Печерском – на 0,92% (26 долл.) – до 2877 долл./кв. м, Соломенском – на 0,50% (8 долл.) – до 1624 долл., Святошинском – на 0,68% (10 долл.) – до 1506 долл., Шевченковском – на 0,52% (12 долл.) – до 2332 долл./кв. м, Подольском – на 0,82% (13 долл.) – до 1665 долл., Голосеевском – на 0,66% (12 долл.) – до 1804 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае т.г. выросла на 3,70% (64 долл.) – до 1790 долл./кв. м; в апреле т.г. выросла на 2,35% (40 долл.) – до 1726 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,39% (7 долл.) – до 1686 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,26% (4 долл.) – до 1679 долл./кв. м, в январе т.г. – на 0,13%, до 1675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.