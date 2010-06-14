Первичка Киева подешевела на 0,3%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 13 июня 2010 года снизилась на 0,31% (5 долл.) – до 1 560 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1220 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2414 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 0,14% (2 долл.) – до 1288 долл., Дарницком – на 0,17% (2 долл.) – до 1220 долл., Деснянском – на 0,15% (2 долл.) – до 1239 долл./кв. м, Оболонском – на 0,33% (5 долл.) – до 1633 долл., Печерском – на 0,42% (10 долл.) – до 2414 долл./кв. м, Святошинском – на 0,47% (6 долл.) – до 1274 долл., Шевченковском – на 0,38% (8 долл.) – до 1956 долл./кв. м, Подольском – на 0,43% (6 долл.) – до 1431 долл., Голосеевском – на 0,15% (2 долл.) – до 1620 долл., Соломенском районе – на 0,46% (7 долл.) – до 1428 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2010 года снизилась на 1,76% (28 долл.) – до 1 565 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.