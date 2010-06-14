Вторичка Одессы подорожала на 0,76%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 13 июня т.г. выросла на 0,76% (11 долл.) – до 1 496 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1150 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1719 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,92% (16 долл.) – до 1719 долл., в районах Молдаванка – на 0,46% (6 долл.) – до 1209 долл. и Таирово – на 0,61% (9 долл.) – до 1429 долл., в поселке Котовского – на 0,73% (8 долл.) – до 1150 долл./кв. м, в районе Черемушки – на 0,34% (4 долл.) – до 1240 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае т.г. выросла на 3,04% (44 долл.) – до 1485 долл./кв. м; в апреле т.г. выросла на 2,15% (30 долл.) – до 1 441 долл./кв. м; в марте т.г. выросла на 0,34% (5 долл.) – до 1411 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,09% (1 долл.) – до 1406 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,28% (4 долл.) – до 1405 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 26,03% (493 долл.) – до 1401 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.