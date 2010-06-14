Вторичка Харькова подорожала на 0,86%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 13 июня 2010 года выросла на 0,86% (9 долл.) – до 1024 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 869 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1260 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,87% (11 долл.) – до 1271 долл., Ленинском – на 0,97% (10 долл.) – до 1060 долл., Коминтерновском – на 0,99% (9 долл.) – до 928 долл., Октябрьском – на 0,84% (8 долл.) – до 954 долл., Фрунзенском – на 1,02% (10 долл.) – до 963 долл., Червонозаводском – на 0,78% (7 долл.) – до 938 долл., Московском – на 0,84% (8 долл.) – до 909 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,96% (8 долл.) – до 877 долл./кв. м, Дзержинском – на 0,59% (7 долл.) – до 1235 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в мае т.г. выросла на 3,50% (34 долл.) – до 1015 долл./кв. м; в апреле т.г. выросла на 2,76% (26 долл.) – до 981 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,64% (2 долл.) – до 955 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м, в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.