Кабмин выделит на строительство доступного жилья 900 млн. грн.

Кабинет министров своим постановлением о «Порядке использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для обеспечения жильем граждан, в том числе военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение, в частности, путем предоставления государственной поддержки для строительства и приобретения доступного жилья, и компенсации Государственному ипотечному учреждению расходов на приобретение квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» выделит 900,7 млн. грн. на предоставление государственной поддержки лицам, находящимся на учете по улучшению жилищных условий, на строительство и приобретение доступного жилья.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, при этом 115,9 млн. грн. будут направлены на приобретение жилья на условиях паевого участия для отдельных категорий граждан, в частности, военнослужащих и молодых семей, 200 тыс. грн. – на внесения изменений в государственные строительные нормы с учетом архитектурно-планировочных, конструктивных и технических решений, санитарно-гигиенических требований к доступному жилью, 11,35 млн. грн. – на формирование Единого государственного реестра граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, 11,85 млн. грн. – на компенсации Государственном ипотечному учреждению расходов по приобретению квартир для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Документ также предусматривает создание специальной межведомственной комиссии, в обязанности которой будет входить рассмотрение предложений относительно формирования перечня жилых домов, на строительство или на приобретение жилья в которых могут направляться средства Стабфонда.

Выполнение постановления обеспечит реализацию в 2010 году Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 июня т.г. своим постановлением утвердил Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для обеспечения граждан жильем. Речь идет об использовании предусмотренных в Стабфонде Госбюджета-2010 1 млрд. 040 млн. грн. на закупку доступного жилья в недостроенных объектах.