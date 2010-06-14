Крещатик вошел в топ-50 самых дорогих торговых улиц мира

Улица Крещатик в Киеве по состоянию на весну т.г. заняла 48 место в рейтинге улиц с самыми высокими ставками аренды на торговые площади в мире.

Об этом говорится в международном обзоре ставок аренды на торговые помещения на основных торговых улицах мира, составленном международной консалтинговой компанией Colliers International, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно исследованию, самыми дорогими торговыми улицами по состоянию на весну 2010 года стали: Елисейские Поля в Париже (с арендными ставками в размере более 13,5 тыс. долл./кв. м/год), Пятая Авеню в Нью-Йорке (около 13,5 тыс. долл./кв. м/год с учетом 10% падения ставок за последние 12 месяцев) и Рассел Стрит в Гонконге (12 970 долл./кв. м / год).

Улица Крещатик в данном рейтинге занимает 48 место со ставкой 2,4 тыс. долл./кв. м/год, уступая таким городам как Лондон, Милан, Сидней, Цюрих, Рим, Вена, Берлин, Мюнхен, Москва, Прага, Чикаго, Хельсинки, Мадрид, Токио и др.

В компании отметили, что несмотря на общее улучшение экономической обстановки, ритейлеры по-прежнему с осторожностью рассматривают возможности развития и открытия новых магазинов.

«Однако есть все основания полагать, что худшее уже позади, и продавцы товаров класса люкс вновь будут расширять свое присутствие. С середины 2009 года инвесторы чувствуют, что после двухлетнего перерыва потребители товаров и услуг категории премиум вновь готовы тратить деньги. Также наблюдается возрождение финансовых центров и городов с высоким туристическим потоком. Таким образом, возобновление интереса покупателей с высоким доходом к товарам класса люкс будет способствовать росту спроса на торговые помещения на самых дорогих улицах мира», - считают аналитики компании.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости арендаторам, владельцам недвижимости и инвесторам. Сегодня компания Colliers International насчитывает свыше 15 000 сотрудников, работающих в 480 офисах в 61 стране мира, в том числе на территории России и СНГ.

В Украине компания Colliers International работает с 1997 г. Colliers International сотрудничает с международными и украинскими компаниями, оказывая консалтинговые и брокерские услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, консалтинговые услуги в области гостиничной недвижимости и т.д.