Попов: Министерство ЖКХ может возглавить Хиврич

Александр ПОПОВ, назначенный на должность первого заместителя КГГА, убежден, что на должность министра жилищно-коммунального хозяйства, которую он занимал до сих пор, будет назначен его первый заместитель Юрий ХИВРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я думаю, что им (министром ЖКХ – УНИАН) будет первый заместитель ХИВРИЧ Юрий Егорович, мой первый заместитель до сегодняшнего дня. Он очень опытный человек, имеет определенный опыт, работал в министерстве», - сказал А.ПОПОВ.