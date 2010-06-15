Попов: Министерство ЖКХ может возглавить Хиврич
13:29, 15 июня 2010Недвижимость
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"Он очень опытный человек"
Александр ПОПОВ, назначенный на должность первого заместителя КГГА, убежден, что на должность министра жилищно-коммунального хозяйства, которую он занимал до сих пор, будет назначен его первый заместитель Юрий ХИВРИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Я думаю, что им (министром ЖКХ – УНИАН) будет первый заместитель ХИВРИЧ Юрий Егорович, мой первый заместитель до сегодняшнего дня. Он очень опытный человек, имеет определенный опыт, работал в министерстве», - сказал А.ПОПОВ.
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