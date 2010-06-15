Отрасль надо очистить от тех, кто работал при совке

В украинском жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо провести массовую чистку управляющего звена – очистить отрасль от тех, кто работал еще при Советском Союзе.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, это те люди, которые являются «якорем» в проведении необходимых реформ в отрасли.

«Те, кто помнит работу ЖКХ при Советском Союзе, когда уровень дотаций в сферу составлял 10% всего ВВП СССР, а коммунальные платежи составляли только 5% от реальных затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, должны уйти. Они не знают, как сохранить отрасль на плаву, кроме как выбросить на нее сотни миллиардов гривен. Они привыкли, что им постоянно выделяют колоссальные средства на существование и не представляют себе других форм деятельности коммунального хозяйства, кроме тех, которые были 20 лет назад. Но сейчас у нас другое время и совсем другие экономические реалии, в которых существовать по-советски значит – умирать», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Лидер КФ убежден, что модернизации ЖКХ Украины мешают именно ретроградные принципы работы.

«Нежелание и неумение таких людей работать по-новому, трансформироваться и применять новые схемы работы и взаимоотношений с потребителями ставит под угрозу национальную безопасность страны. Коммуналка страны стоит перед угрозой полного развала, и советскими методами ее не спасти. Такие люди полностью тормозят модернизацию и обновление отрасли. Пока они будут стоять у руля, ни о каком реформировании и речи быть не может, поэтому люстрация в ЖКХ необходима. Это залог оздоровления отрасли», - уверен В.ЯКОВЕНКО.