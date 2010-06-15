КФ: Назначение Попова в КГГА - это кадровый "голод" власти

Назначение министра по вопросам ЖКХ Украины Александра ПОПОВА на должность первого заместителя председателя КГГА – это проявление «кадрового голода» в партии власти в целом, и в коммунальных вопросах – в частности.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя сегодняшнее назначение в КГГА.

«Очевидно, что для «регионалов» Киев – это стратегическая высота, где они имеют минимальную поддержку, но нуждаются в сильных столичных позициях. В столице сейчас одно из наиболее слабых звеньев – коммунальное хозяйство, поэтому тот, кто справится с этой проблемой, может снискать симпатии киевлян. Справится ли с этой задачей Попов, сказать трудно. Его позитивный опыт работы мэром Комсомольска может ему помочь в этом. Но не стоит забывать, что Киев и Комсомольск – абсолютно разные города, с различной инфраструктурой и жилищно-коммунальным фондом. Однако, главное, что для нормализации коммуналки Комсомольска Попов потратил многие годы, а Партии регионов необходим «блиц-криг», совершить который практически невозможно», - считает В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что для самого министра по вопросам ЖКХ А.ПОПОВА эта ротация может обернуться выгодой.

«Вполне очевидно, что программа реформирования, задекларированная Президентом и одобренная правительством, на самом деле не сможет вытянуть отрасль из кризиса, и для министра ЖКХ это может стать приговором в его карьере. В то время как более конкретное регулирование работы предприятий ЖКХ отдельного города не только намного ближе Попову, но и намного показательнее с точки зрения получения эффекта от проводимых действий», - отмечает лидер КФ.