Застройщики до сих пор работают со 100% рентабельностью

Украинские застройщики до сих пор работают со 100-процентной рентабельностью, а в некоторых объектах она может достигать и 300%. Об этом Информационно-аналитическому порталу «Столичная недвижимость» сообщил начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции Александр БОНДАРЕНКО.

По его словам, «до сих пор цены на недвижимость существенно завышены. Если посмотреть акт готовности объекта, то реальная стоимость кв. м, которая включает себестоимость и рентабельность подрядчиков - это 500-800 долл. США. Это подтверждает, что застройщики продают жилье по завышенной цене».

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