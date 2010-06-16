Хиврич возглавит МинЖКХ?
13:12, 16 июня 2010Недвижимость
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Азаров предлагает его кандидатуру
Кабинет министров предлагает назначить Юрия ХИВРИЧА министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.
Соответствующее представление внес премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
В настоящее время Ю.ХИВРИЧ занимает должность первого заместителя министра по вопросам ЖКХ.
Также в парламенте зарегистрирован проект постановления об освобождении Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в связи с переходом на другую работу.
Как сообщал УНИАН, вчера А.ПОПОВ был назначен на должность первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации.
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