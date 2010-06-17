Министр правительства Тимошенко Куйбида вызван в СБУ
09:12, 17 июня 2010Недвижимость
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Детали не сообщаются
Бывший министр регионального развития и строительства Украины, заместитель председателя Народного Руха Украины Василий КУЙБИДА вызван для дачи объяснений в Службу безопасности Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного Руха Украины, В. КУЙБИДА должен прибыть в СБУ 17 июня в 15:00 по адресу г. Киев, ул. Малоподвальная 29/1.
Других деталей пресс-центр пока не сообщил.
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