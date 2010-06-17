Главой МинЖКХ назначен Хиврич

Верховная Рада Украины освободила Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 244 народных депутата из 412 зарегистрированных в сессионном зале.

При этом А.ПОПОВА удалось освободить от должности лишь со второй попытки.

Сначала за его освобождение проголосовали 216 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале, поскольку другие депутаты еще не успели зайти в сессионный зал.

После этого парламент назначил на должность министра ЖКХ Юрия ХИВРИЧА. За это назначение проголосовали 249 народных депутатов из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, А.ПОПОВ стал первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации.