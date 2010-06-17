Голубченко: тарифы на ЖКУ в Киеве могут и не вырасти с 1 июля

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги не будут повышаться с 1 июля при условии предоставления правительством разрешения столицы осуществить расчеты с Киевэнерго и Киевводоканалом по разнице в тарифах с помощью векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, с этим предложением к правительству выступила мэрия. И на сегодняшний день решение вопроса - уже на завершающей стадии.

«Сейчас рассматривается вопрос в правительстве – постановление Кабмина, которое бы дало нам право выпустить торговые обязательства – векселя. Если это постановление будет принято, мы сможем тарифы оставить такими, которые действуют сейчас, в июне», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его объяснению, будут выпущены векселя на разницу в тарифах, которыми можно будет рассчитаться с Киевэнерго, Киевводоканалом.

«И эти векселя, как платежный документ, будут предъявлены «Нафтогазу», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он сообщил, что эти векселя 3-4-5-летнего срока.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, соответствующее постановление правительства уже разработано, прошло согласование в Министерстве юстиции и нуждается лишь в утверждении в правительстве.

«Я думаю, что в следующую среду решение будет принято. Вчера мы все почти согласовали», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также добавил, что этим вопросом дальше будут заниматься первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

«Очень высока вероятность, что решение будет принято. Почти 100%», - высказал убеждение А.ГОЛУБЧЕНКО.