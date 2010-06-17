В проекте Налогового кодекса нет нормы об отмене НДС

В проект Налогового кодекса не включена норма об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на строительство жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА, руководители областей, строительные организации и их объединения обратились к премьер-министру Украины и Верховной Раде с просьбой включить в проект Налогового кодекса норму об отмене НДС на строительные работы при возведении жилья.

В министерстве отметили, что застройщики обеспокоены отсутствием данной нормы в рассматриваемом сегодня парламентом в первом чтении проекте Налогового кодекса.

Свою обеспокоенность застройщики мотивируют тем, что не смогут выполнить поручение Президента и премьер-министра о возобновлении темпов строительства жилья и объемов ввода его в эксплуатацию на уровне докризисного периода, если отмену НДС не воплотят в жизнь.

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. правительство поддержало инициативу Министерства регионального развития и строительства относительно освобождения от налога на добавленную стоимость строительных работ при возведении жилья. Такой шаг позволит удешевить стоимость жилья до 8%.