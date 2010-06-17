Вторичка Киева подешевела на 0,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 31 мая по 16 июня т.г. снизилась на 0,54% - до 2025 долл./кв.м.

Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» («УТГ»).

Согласно отчету, за указанный период средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы снизилась на 0,47% – до 1912 долл./кв. м.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.