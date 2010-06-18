Кабмин почти вдвое увеличивает ставку аренды госимущества

Кабинет Министров Украины с 1 июля почти вдвое увеличивает ставку аренды государственного имущества для субъектов предпринимательства.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале постановлении №440 от 16 июня 2010 года.

В частности, правительство внесло изменения в пункт 1 постановления от 25 марта 2009 года №316.

Таким образом, с 1 июля 2010 года при аренде государственного имущества будут применяться ставки в размере 45% установленного объема для арендаторов - субъектов малого предпринимательства и 80% - для других арендаторов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО постановлением от 25 марта 2009 г. №316 установил, что до 1 января 2011 года для всех арендаторов государственного имущества будет применяться ставка в размере 45% установленного объема.