Эксперт: Количество сделок на рынке столичной вторички может снизиться

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Киеве в июне т.г. может снизиться, как минимум, в два раза по сравнению с маем т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ во время круглого стола «Пути к устойчивому рынку недвижимости в Украине».

"Сегодня в агентство практически не поступают звонки от потенциальных покупателей. Такого "мертвого" сезона на рынке еще не было. В июне, думаю, количество сделок будет минимум вдвое меньшим по сравнению с маем", - сказал он.

Президент ССНУ считает, что уменьшение количества сделок также связано с заменой справок-характеристик, выдаваемых БТИ на выдержки (извлечения) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

«Во-первых, это процедуру усложняет и удорожает, она увеличивается по времени. Для получения справки-характеристики нужно было пройти два этапа, а по новым требованиям – три или четыре. По неофициальным данным, тарифы на получение выдержки из реестра будут втрое выше», - пояснил он.

А.РУБАНОВ отметил, что в мае т.г. количество сделок на вторичном рынке недвижимости столицы снизилось на 40% по сравнению с апрелем т.г. – до 500-600 сделок.

Президент ССНУ добавил, что снижение спроса на жилье не оказало существенных изменений на стоимость 1 кв. м. "Падение спроса незначительно повлияло на стоимость жилья. Сегодня идет снижение стоимости 1 кв. м где-то на 1,5-2% в месяц при средней стоимости жилья на уровне чуть более 1 500 долл. за 1 кв. м", - сказал он.

По его данным, на сегодняшний день размер торга при покупке жилья эконом-класса составляет 7-10%, тогда как бизнес-класса - 15-20%.

А.РУБАНОВ отметил, что минимальная стоимость однокомнатной квартиры в столице на сегодня составляет около 45 тыс. долл. («гостинка» на Борщаговке общей площадью 22 кв. м).

Как сообщал УНИАН, в марте на вторичном рынке жилья столицы зафиксировано 4 180 регистраций прав собственности, включая и первичный рынок. От этого количества сделок 35-40% составляют сделки на вторичном рынке жилья.

По данным ССНУ, на вторичном рынке Киева в феврале т.г. заключено около 500 сделок купли-продажи жилья, в январе - 300-350 сделок купли-продажи жилья.

Справка УНИАН. В связи со вступлением в силу 16 марта 2010 года Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений» и других законодательных актов Украины», с 1 июня 2010 года при удостоверении правомочности относительно недвижимого имущества нотариусы будут принимать только выдержки (извлечения) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество. Справки-характеристики, выданные бюро технической инвентаризации до 1 июня 2010 года, будут действительны лишь на протяжении трех месяцев с даты их выдачи.