Правительство сменило руководство "Укрбуда"
15:54, 18 июня 2010Недвижимость
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Микитася назначили вместо Пелыха
Кабинет министров Украины назначил президентом Украинской государственной строительной корпорации («Укрбуд») Максима МИКИТАСЯ.
Распоряжение №1220-р от 16 июня т.г. опубликовано на правительственном портале.
При этом Кабмин уволил Юрия ПЕЛЫХА с должности президента корпорации в связи с его заявлением и выходом на пенсию (распоряжение №1219-р от 16 июня т.г.).
Справка УНИАН. В корпорацию «Укрбуд» на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).
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