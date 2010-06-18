Правительство сменило руководство "Укрбуда"

Кабинет министров Украины назначил президентом Украинской государственной строительной корпорации («Укрбуд») Максима МИКИТАСЯ.

Распоряжение №1220-р от 16 июня т.г. опубликовано на правительственном портале.

При этом Кабмин уволил Юрия ПЕЛЫХА с должности президента корпорации в связи с его заявлением и выходом на пенсию (распоряжение №1219-р от 16 июня т.г.).

Справка УНИАН. В корпорацию «Укрбуд» на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).