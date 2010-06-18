Новый министр ЖКХ не вселяет надежд на реформы

Назначение первого заместителя министра по вопросам ЖКХ Юрия ХИВРИЧА новым министром не повлечет за собой кардинальных изменений в коммунальной сфере.

Такое мнение УНИАН высказал лидер всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, все, что задекларировано предыдущим министром и Программой реформ Президента Украины в отрасли ЖКХ, будет тщательно исполняться Ю.ХИВРИЧЕМ – земляком и однопартийцем Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Вряд ли он решится пойти против президента и его планов относительно коммунального хозяйства страны. Новый глава МинЖКХ будет неукоснительно идти согласно уже выстроенной линии, а все отклонения от курса если и будут, то только в микродеталях, которые никак в целом не повлияют на общую траекторию движения. Другое дело, что вся генеральная линия реформ для отрасли носит сугубо косметический характер и не может называться реальным реформированием», - считает В.ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что, к сожалению активистов «Коммунального фронта», озвученные реформаторские настроения МинЖКХ практически не имеют ничего общего с интересами простых потребителей услуг. Хотя именно это должно было стать ключевым ориентиром для реформирования.

Как сообщал УНИАН, 17 июня т.г. Верховная Рада Украины освободила Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и назначила на эту должность Юрия ХИВРИЧА.