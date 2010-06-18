В Донецке к Евро-2012 выделят 58 млн. грн.

В Донецке к финальному туру чемпионата Европы по футболу 2012 года на развитие туристической инфраструктуры запланировано потратить 57,66 млн. грн.

Такая сумма заложена в городской целевой Программе подготовки и проведения в Донецке Евро-2012, которая была принята в новом виде с внесенными изменениями сегодня на 45-й сессии Донецкого городского совета.

Так, согласно утвержденной программе, для проведения мероприятий и конкурсно-концертных программ для болельщиков турнира в Донецке предусмотрено создание фан-зон и их оснащения необходимым оборудованием. Главной фан-зоной турнира в Донецке определена площадь им. Ленина, которая расположена в центре города и вмещает 30 тыс. человек. Также одну из фан-зон планируется создать в центральном парке культуры и отдыха им. Щербакова, который рассчитан тоже на 30 тыс. человек.

В рамках развития туристической инфраструктуры запланировано выполнение мероприятий по реконструкции культурно-развлекательных учреждений города, таких как Донецкий государственный цирк, Донецкая государственная академия им. Прокофьева, Донецкий академический национальный театр оперы и балета им. Соловьяненко и Донецкий национальный музыкально-драмматический театр.

В горсовете отметили, что из 57,66 млн. грн. запланированных на развитие туристической инфраструктуры Донецка, средства государственного бюджета составляют в сумме 37,04 млн. грн, городского бюджета – 14,99 млн. грн. и средства инвесторов – 5,63 млн. грн.