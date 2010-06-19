Тарифы на коммунальные услуги в Киеве повысят на 12-14%

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, скорее всего, поднимут, и это повышение составит 12-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала «Интер».

А.ПОПОВ заявил, что в столице на сегодня сложная ситуация с городским бюджетом: «Большие займы, которые были ранее взяты городом, а это около 8 млрд. грн., на фоне городского бюджета - 19 млрд. 900 млн. грн., то есть половина городского бюджета сегодня, – это задолженность. И чтобы обслуживать эту задолженность - надо 750 млн. в год только процентов отдавать».

В частности, А.ПОПОВ остановился на кредите Киева в 1,2 млрд. грн. на погашение разницы в тарифах, «который до сих пор горсовет с городского бюджета не вернул».

«В связи с этим решением у нас есть теперь 2 млрд. долга перед «Киевэнерго» за потребленный газ, 500 млн. «Киевводоканала» за электроэнергию. И если мы говорим о серьезном ответственном подходе и вхождении в отопительный сезон… Это критическая ситуация. В этой ситуации кто-то должен брать на себя ответственность», - сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что сейчас будет возврат к тарифам на ЖКУ, которые были приняты в прошлом году.

«Они сейчас, после окончания моратория, очевидно, все-таки будут введены. Это повышение на 12-14%», - сказал новый первый заместитель главы КГГА. Это, по его словам, повышение платы на 20-40 грн. за одно- и двухкомнатную квартиры.

Вместе с тем А.ПОПОВ подчеркнул, что уже в эти выходные планируется завершить работу над механизмом защиты малоимущих киевлян. Он назвал 3 направления, которые рассматривает мэрия, чтобы «смягчить» ситуацию с повышением стоимости услуг: первое - уменьшить порог начисления субсидии - сегодня неработающий получает 20% субсидии, а планируется уменьшить порог до 15%; второе – ввести льготный тариф – если человек платит вовремя, значит, он получает 10% скидку; третье – внедрение властями технологий энергосбережения.