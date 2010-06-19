Харьковские общественные организации приняли свою резолюцию

Члены харьковских общественных организаций, которые не попали в здание Киевского райсовета Харькова на общегородские общественные слушания на тему: «Защита зеленых насаждений и лесопарка Харькова», приняли собственную резолюцию.

Как передает корреспондент УНИАН, около 300 активистов общественных организаций единогласно приняли текст резолюции и передали ее представителям СМИ.

«Общественные организации Харьковской области, объединившиеся в движение «Зеленый фронт», выступают против уничтожения зеленых насаждений в Харькове. Соответствующая резолюция внесена на рассмотрение общественных слушаний. Но подготовительный комитет слушаний отклонил эту резолюцию, поэтому мы сейчас будем голосовать против резолюции, предложенной Харьковским городским советом», - сказал корреспонденту УНИАН координатор «Зеленого фронта» Александр ЗАЛИВАН.

По его словам, общественные организации требуют немедленно ввести мораторий на вырубку зеленых насаждений в Харькове, а также на все виды отчуждения территорий парков, взамен их целевого назначения и любого строительства на территории зеленых зон.

Кроме этого, «Зеленый фронт» в резолюции требует инвентаризовать объекты благоустройства зеленого хозяйства Харькова и разработать на сессии Харьковского горсовета соответствующее положение «О зеленых насаждениях Харькова».

Представители «Зеленого фронта» подчеркивают необходимость изменения устава города, в частности внесение нормы об обязательных общественных слушаниях относительно любого отчуждения земельных участков в Харькове.

Инициативная группа образовала символическую зеленую цепь под зданием Киевского райсовета и разостлала полотно, на котором все желающие могут оставить послание участникам слушаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня в помещении Киевского районного совета в Харькове проходят общегородские слушания на тему: «Защита зеленых насаждений и лесопарка города Харькова».

Их назначил и.о. харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС по требованию защитников парка им. Горького, где ради новой дороги вырубают деревья.

Справка УНИАН. 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева.

20 мая на защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

На протяжении двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев и так званой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений несколько активистов были госпитализированы.